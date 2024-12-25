Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии участвовали Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.