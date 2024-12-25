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Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

Сегодня, 16:41
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akorda.kz Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии участвовали Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

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