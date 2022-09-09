Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова

Фото: Борт№1

Глава государства встретился с членом Национального курултая "Халық қаһарманы" Токтаром Аубакировым, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

Он представил свои предложения по решению социальных вопросов, в том числе в сфере развития науки.

На встрече Токтар Аубакиров поддержал инициативы, обнародованные в Послании Президента народу Казахстана, и высказал свои предложения по реализации реформ в стране