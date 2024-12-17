  • 17 Декабря, 20:38
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора МОК

Президент отметил ключевую роль Международного олимпийского комитета в продвижении олимпийских ценностей и поддержке атлетов.

Сегодня, 18:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
154
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита МакКоннелла, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на Акорду.

На встрече обсуждены перспективы взаимодействия Национального олимпийского комитета Казахстана с МОК.

Президент отметил ключевую роль Международного олимпийского комитета в продвижении олимпийских ценностей и поддержке атлетов.

Глава государства подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему сотрудничеству в целях развития отечественного спорта и международного партнёрства.

Кит МакКоннелл высоко оценил активное участие представителей казахстанского спортивного сообщества в популяризации олимпийского движения и пожелал сборной Казахстана новых достижений на предстоящих состязаниях.

Самое читаемое

Наверх