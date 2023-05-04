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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Касым-Жомарт Токаев принял президента Таджикистана в Акорде

Глава государства  Касым-Жомарт Токаев принял президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

В зале торжественных церемоний был выстроен почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После того как лидеры государств прошлись по ковровой дорожке началась встреча лидеров стран в узком составе.

Фото:BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В рамках визита планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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Журналист
Сегодня, 11:15
289
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