Касым-Жомарт Токаев принял посла Казахстана в Беларуси
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
132Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси, Постоянного представителем при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.
Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.