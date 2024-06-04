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Касым-Жомарт Токаев принял посла Казахстана в Беларуси

Сегодня, 17:52
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси, Постоянного представителем при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.

Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ. 

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