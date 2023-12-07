Касым-Жомарт Токаев принял посла Европейского Союза в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас рассмотрели приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и Европейским Союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава нашего государства подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого была наша страна.
Президент рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.
В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зелёный" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.
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