Касым-Жомарт Токаев принял посла Европейского Союза в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас рассмотрели приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и Европейским Союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого была наша страна.

Президент рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.

В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зелёный" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.