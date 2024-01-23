Касым-Жомарт Токаев принял главу Qarmet Андрея Лаврентьева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО Qarmet, руководителя группы компаний Allur Андрея Лаврентьева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Андрей Лаврентьев проинформировал о текущем состоянии предприятия Qarmet, мерах по стабилизации работы, планах по увеличению объемов производства, а также повышению уровня безопасности труда.

Он также доложил о проведенной встрече руководства Qarmet с профсоюзом металлургов и угольщиков, в ходе которой были обсуждены условия труда, а также вопросы дальнейшей кооперации в принятии важных для коллектива решений.

По итогам встречи было подписано соглашение о совместной разработке будущего коллективного договора между компанией и сотрудниками.

Андрей Лаврентьев рассказал о том, что Qarmet ставит перед собой стратегическую цель увеличить объемы производства и вернуть статус одного из лидеров металлургии Центральной Азии и СНГ к 2028 году. Для реализации намеченных целей планируется увеличение производства стали на 64% – до 5 млн тонн, железорудного концентрата на 88% – до 5 млн тонн и добычи угля на 47% – до 9 млн тонн в год.

Кроме того, он проинформировал о результатах деятельности и планах развития машиностроительного предприятия Allur.

"В 2023 году завод произвел более 90000 единиц техники, что является рекордным показателем для отечественного автомобилестроения. В марте текущего года стартует мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix. Ведется наладка оборудования для серийного выпуска автомобилей Škoda. В индустриальной зоне г. Костанай строится современный завод Kia Qazaqstan мощностью 70000 машин в год", - сообщил Лаврентьев.

Президент Казахстана подчеркнул особую важность обеспечения безопасности сотрудников предприятия, проведения существенной модернизации оборудования и материальной-технической базы в целях предотвращения аварийных ситуаций.

Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вопросам экологии в регионе. Он отметил необходимость принятия кардинальных мер по оздоровлению экологической ситуации в г.Темиртау путем перевода оборудования на газ.

Глава государства подчеркнул важность проведения комплекса мер по созданию безопасных условий труда и поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов, в том числе направленных на улучшение экологии.