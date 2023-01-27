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Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 17:30
238
Сегодня, 17:30
238
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде

Президент Казахстана принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, планах развития сферы железнодорожного транспорта на предстоящий период, а также о ходе исполнения поручений.

По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 миллиардов тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объём контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трёх лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85 процентов.

Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, а также о сотрудничестве с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

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#КТЖ #Акорда #Касым-Жомарт Токаев #железная дорога
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:30
238
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