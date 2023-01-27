Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде

Глава государства проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, планах развития сферы железнодорожного транспорта на предстоящий период, а также о ходе исполнения поручений.

По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 миллиардов тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объём контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трёх лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85 процентов.

Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, а также о сотрудничестве с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.