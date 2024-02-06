Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса
Сегодня, 10:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:03Сегодня, 10:03
123Фото: Baigenews.kz
Сегодня в 15:00 часов Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорда.
"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового Премьер-министра", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Эту пару создал чат GPT: Айю Шалкар подозревают в отношениях с актёром Аскаром Ильясовым
- Колонна из 400 авто в сопровождении дорожников выехала из Астаны в сторону Темиртау
- Неизвестный дважды выстрелил в девушку в Алматы
- В сети обсуждают учителя, который объясняет историю с помощью компьютерных игр
- Больше не блондинка: Ксения Собчак кардинально сменила имидж