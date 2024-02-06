Сегодня в 15:00 часов Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорда.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового Премьер-министра", - говорится в сообщении.