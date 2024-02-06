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Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса

Сегодня, 10:03
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03
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Фото: Baigenews.kz

Сегодня в 15:00 часов Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорда.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового Премьер-министра", - говорится в сообщении.

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