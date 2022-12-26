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akorda.kz Сегодня, 15:18
502
Сегодня, 15:18
502
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Санкт-Петербург

Касым-Жомарт прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ", - говорится в сообщении.

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#Президент Казахстана #визит #Россия #СНГ
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:18
502
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