Касым-Жомарт Токаев прилетел в Ереван

передаёт со ссылкой на Telegram-канал на Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Ереван, BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1

"В рамках визита Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности, которое пройдёт в соответствии с заранее утверждённым планом работы ОДКБ", - говорится в сообщении Акорды.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, 23 ноября в Ереване будут обсуждаться актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.

В мероприятии, как ожидается, примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности.

С учётом перехода председательства в ОДКБ к Беларуси в 2022-2023 годах президент страны Александр Лукашенко представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в следующем году.

В Повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения Миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также придания комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наёмник" статуса региональной антитеррористической операции. Будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год.

Перед началом СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Повестка дня предстоящей сессии СКБ.

В ходе заседания СМИД, СМО, КССБ планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе Заявления министров иностранных дел государств – членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также Заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Планируется принятие Решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О составе Координационного совета уполномоченных органов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности".