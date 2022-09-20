open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан
t.me/Борт №1 Сегодня, 21:28
104
Фото: t.me/Борт №1

Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен посетить Казахстан

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провёл двусторонние переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

Стороны обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. 

Особое внимание уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года. В частности, затрагивались вопросы реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической отраслях. 

Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах, направленных на построение Справедливого Казахстана. 

Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства. 

Президент Европейской комиссии высоко оценила реализуемые под руководством Президента Казахстана масштабные реформы в стране. 

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Урсулу фон дер Ляйен совершить официальный визит в Казахстан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#политика #Касым-Жомарт Токаев #Евросоюз #ООН
Сегодня, 21:28
104
Журналист
Наверх