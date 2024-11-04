Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую Республику. В аэропорту Парижа его встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Завтра в Елисейском дворце состоятся переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.