Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию
Сегодня, 21:35
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Сегодня, 21:35Сегодня, 21:35
99Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую Республику. В аэропорту Парижа его встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Завтра в Елисейском дворце состоятся переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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