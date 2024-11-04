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Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию

Сегодня, 21:35
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую Республику. В аэропорту Парижа его встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Завтра в Елисейском дворце состоятся переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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