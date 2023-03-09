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Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО Сегодня, 12:54
97
Сегодня, 12:54
97

Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.  

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует ознакомиться с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности, а также посетить социально-культурные объекты. 

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#Акорда #Токаев #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:54
97
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