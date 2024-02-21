Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр "Казань Экспо" для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Турнир пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта.



В нём примут участие более 260 команд и более 2 000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 в основной и 5 – в расширенной программе.



Соревнования будут поделены на пять категорий или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Ранее сообщалось о том, что президент Казахстана прибыл в Казань с рабочим визитом. У него уже состоялась встреча с генеральным директором ПАО "Татнефть".