Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр "Казань Экспо"
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
90Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр "Казань Экспо" для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Турнир пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта.
В нём примут участие более 260 команд и более 2 000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине: 16 в основной и 5 – в расширенной программе.
Соревнования будут поделены на пять категорий или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.
Ранее сообщалось о том, что президент Казахстана прибыл в Казань с рабочим визитом. У него уже состоялась встреча с генеральным директором ПАО "Татнефть".
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