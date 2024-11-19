Касым-Жомарт Токаев прибыл в Венгрию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнёрства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.