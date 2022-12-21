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Лента новостей

t.me/Борт №1 Вчера, 17:34
235
Вчера, 17:34
235
Фото: t.me/Борт №1

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

 

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#Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан #политика
BaigeNews.kz
Вчера, 17:34
235
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