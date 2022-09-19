Касым-Жомарт Токаев прибыл в США с официальным визитом

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

19 сентября президент Казахстана проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другими.

Наряду с этим Глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.

20 сентября лидер Казахстана выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского Союза и главами ряда государств по их просьбе.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.