Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сербию

Глава государства прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Белграда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В воздушном пространстве Сербии борт Главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.

Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.