Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сербию
Сегодня, 20:03
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Сегодня, 20:03Сегодня, 20:03
106Фото: akorda.kz
Глава государства прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Белграда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил президент Сербии Александр Вучич, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В воздушном пространстве Сербии борт Главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.
Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
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