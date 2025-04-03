Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев для участия в саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" и международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз" прибыл в Самарканд, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту Главу нашего государства встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет в Самарканде встречи с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев встретился с министром энергетики для обсуждения развития ТЭК.