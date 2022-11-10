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Сегодня, 17:27
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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
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