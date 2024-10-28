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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Монголию

Сегодня, 16:03
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.

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