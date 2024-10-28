Касым-Жомарт Токаев прибыл в Монголию
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
114Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.
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