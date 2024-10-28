Касым-Жомарт Токаев прибыл в Монголию

Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.