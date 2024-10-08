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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву

Сегодня, 16:49
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, прибыл в Большой Кремлёвский дворец для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

После церемонии фотографирования состоится заседание глав государств в узком составе, затем в расширенном. После этого пройдёт церемония подписания документов. Затем генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформирует журналистов об итогах дискуссии.

Планируется, что главы государств обсудят итоги развития сотрудничества в рамках СНГ в 2024 году и определят основные задачи на 2025 год, рассмотрят региональные и международные проблемы и шаги по повышению эффективности работы организации.

 

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