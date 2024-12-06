Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.