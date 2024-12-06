Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар
Он планирует провести встречи с эмиром и руководителями ряда компаний.
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
139Фото: akorda.kz
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum. Глава государства также планирует провести встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и руководителями ряда компаний.
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