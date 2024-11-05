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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец

Сегодня, 17:04
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: akorda.kz

В Елисейском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

У центрального входа Елисейского дворца Касым-Жомарта Токаева встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

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