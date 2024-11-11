Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
115Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках визита президент проведёт ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.
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