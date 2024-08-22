Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
129Фото: Akorda.kz
В аэропорту Душанбе Главу государства встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает BaigeNews.kz.
В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Фото: t.me/aqorda_resmi