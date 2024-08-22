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Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан

Сегодня, 12:58
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: Akorda.kz

В аэропорту Душанбе Главу государства встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает BaigeNews.kz.

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Фото: t.me/aqorda_resmi 

 

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