Касым-Жомарт Токаев прибыл на встречу с Виктором Орбаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев для встречи с Виктором Орбаном прибыл в здание, где располагается канцелярия премьер-министра Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Токаев находится в Венгрии с государственным визитом.

19 ноября он посетил футбольный матч Венгрия - Германия. 20 ноября встретился с президентом Венгрии и принял участие в инвестиционном круглом столе.