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Касым-Жомарт Токаев прибыл на встречу с Виктором Орбаном

Сегодня, 22:33
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:33
Сегодня, 22:33
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев для встречи с Виктором Орбаном прибыл в здание, где располагается канцелярия премьер-министра Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Токаев находится в Венгрии с государственным визитом.

19 ноября он посетил футбольный матч Венгрия - Германия. 20 ноября встретился с президентом Венгрии и принял участие в инвестиционном круглом столе.

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