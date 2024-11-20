Касым-Жомарт Токаев прибыл на встречу с Виктором Орбаном
Сегодня, 22:33
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Сегодня, 22:33Сегодня, 22:33
100Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев для встречи с Виктором Орбаном прибыл в здание, где располагается канцелярия премьер-министра Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.
Токаев находится в Венгрии с государственным визитом.
19 ноября он посетил футбольный матч Венгрия - Германия. 20 ноября встретился с президентом Венгрии и принял участие в инвестиционном круглом столе.
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