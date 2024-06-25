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Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Словении с Национальным днем

Сегодня, 12:37
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Наташе Пирц Мусар по случаю Национального дня Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

“Отрадно, что сотрудничество между Казахстаном и Словенией, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, укрепляется из года в год. Я надеюсь, что многогранное казахско-словенское взаимодействие продолжит свое поступательное развитие во благо наших народов”, – говорится в телеграмме.

Пользуясь случаем, Глава государства пожелал счастья и благополучия Президенту и народу Словении.

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