Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Словении с Национальным днем
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
123Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Наташе Пирц Мусар по случаю Национального дня Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
“Отрадно, что сотрудничество между Казахстаном и Словенией, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, укрепляется из года в год. Я надеюсь, что многогранное казахско-словенское взаимодействие продолжит свое поступательное развитие во благо наших народов”, – говорится в телеграмме.
Пользуясь случаем, Глава государства пожелал счастья и благополучия Президенту и народу Словении.
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