Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь избранного Президента Вьетнама

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания Президентом Социалистической Республики Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама – счастья и благополучия.