Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Глава нашего государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.



Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Владимир Путин набрал более 87% голосов на выборах президента.