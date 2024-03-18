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Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Сегодня, 14:02
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02
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Фото: baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации. Глава нашего государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.

Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Владимир Путин набрал более 87% голосов на выборах президента.

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