  • 1 Мая, 13:08
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев поздравил премьера Канады с победой партии в выборах

Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой.

Сегодня, 12:55
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Премьер-министру Марку Карни по случаю победы Либеральной партии Канады на федеральных выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

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