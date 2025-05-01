Касым-Жомарт Токаев поздравил премьера Канады с победой партии в выборах
Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой.
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
43Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Премьер-министру Марку Карни по случаю победы Либеральной партии Канады на федеральных выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.
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