Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Премьер-министру Марку Карни по случаю победы Либеральной партии Канады на федеральных выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.