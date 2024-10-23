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Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Вьетнама

Сегодня, 18:41
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление её авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания.

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