Касым-Жомарт Токаев поздравил нового президента Вьетнама

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление её авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.