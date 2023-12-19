Касым-Жомарт Токаев поздравил нового эмира Кувейта

"Решение о Вашем вступлении на престол свидетельствует о высокой оценке Вашей семьей и соотечественниками Вашего беззаветного многолетнего служения во имя процветания и защиты интересов Кувейта, а также служит подтверждением уверенности в Ваших будущих свершениях на благо страны. Сегодняшний Кувейт – сильное государство, обеспечивающее прогресс экономики и неуклонный рост благосостояния народа. Укрепляется авторитет страны в международном сообществе. Желаю, чтобы страна под Вашим руководством продолжила поступательное развитие и достигла высоких целей", – говорится в телеграмме.