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Касым-Жомарт Токаев поздравил нового эмира Кувейта

Сегодня, 20:56
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с его назначением на должность Эмира Государства Кувейт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Решение о Вашем вступлении на престол свидетельствует о высокой оценке Вашей семьей и соотечественниками Вашего беззаветного многолетнего служения во имя процветания и защиты интересов Кувейта, а также служит подтверждением уверенности в Ваших будущих свершениях на благо страны. Сегодняшний Кувейт – сильное государство, обеспечивающее прогресс экономики и неуклонный рост благосостояния народа. Укрепляется авторитет страны в международном сообществе. Желаю, чтобы страна под Вашим руководством продолжила поступательное развитие и достигла высоких целей", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Эмиру Кувейта больших успехов в его ответственной деятельности и реализации инициатив, а братскому народу Кувейта – благополучия.

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