Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
131Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI с Днем испанской нации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Как сказано в телеграмме, сегодня Королевство – это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене.
Глава государства с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.
Президент Казахстана пожелал Королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – процветания и благополучия.
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