Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Испании

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI с Днем испанской нации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сказано в телеграмме, сегодня Королевство – это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене.

Глава государства с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.

Президент Казахстана пожелал Королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – процветания и благополучия.