Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа, отметил Глава государства.
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман. В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы", — отметил Глава государства.
Президент также подчеркнул, что праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа.
"И наша религия, и наши традиции призывают граждан к единству, солидарности и взаимному уважению. Убежден, что, следуя этим принципам, мы достигнем цели по построению Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана! Желаю всем счастья и благополучия! Айт қабыл болсын!", — говорится в поздравлении Президента.