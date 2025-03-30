Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Этот священный праздник, превозносящий согласие и дружелюбие, добро и созидание, имеет особое значение для всех мусульман. В этот день верующие, которые весь месяц Рамазан стремились к нравственному росту и духовному очищению, собираются за щедрым дастарханом, приглашают гостей. Люди высказывают друг другу теплые пожелания, проявляют заботу и милосердие, помогая нуждающимся. Благодаря этому в нашем обществе укореняются высокие гуманистические идеалы", — отметил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа.