Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Поздравление главы государства с Днем Конституции опубликовал Телеграм-канал "БОРТ №1", передае BaigeNews.kz. В своем обращении президент подчеркнул особое значение праздника в этом году.

"В нынешнем году этот праздник обретает особое политическое значение. Результаты общенационального референдума по конституционным поправкам продемонстрировали единство нашего народа и его решительную поддержку масштабных реформ, направленных на всестороннюю модернизацию страны. Вместе мы строим Новый Казахстан, руководствуясь принципами верховенства закона, справедливости и равных возможностей для всех. Наступило время, когда каждый ответственный гражданин может стать активным участником реформ, вносить свой вклад в развитие государства.

Провозглашенные в Конституции ценности демократии, гарантии прав и свобод граждан четко определяют стратегический вектор развития Республики Казахстан.

Главной целью намеченных преобразований станет повышение благополучия граждан, последовательное укрепление государственности и гармоничное развитие общества. Для выполнения этих непростых задач нашей стране нужен каждый из вас, дорогие сограждане! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины!", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении.