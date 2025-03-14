Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні, передаёт BaigeNews.kz.. Акорда поделилась текстом выступления.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Амал күні – предвестником праздника Наурыз! Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы – наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат.