Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz.

"От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю. Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения. Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность", — говорится в поздравлении Главы государства.