Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с 8 Марта
Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения, отметил Президент.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz.
"От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю. Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения. Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки. Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность", — говорится в поздравлении Главы государства.
Президент подчеркнул, что государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.
"Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!", — отметил Президент.
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