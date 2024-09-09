  • 9 Сентября, 11:12
  • BAIGENEWS

Глава государства поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Сегодня, 11:01
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Глава государства поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством Президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные политические и социально-экономические реформы, пользуется высоким авторитетом на мировой арене, передаёт BaigeNews.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов двух стран.

Президент пожелал таджикскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

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