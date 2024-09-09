Глава государства поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
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В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством Президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные политические и социально-экономические реформы, пользуется высоким авторитетом на мировой арене, передаёт BaigeNews.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов двух стран.
Президент пожелал таджикскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.
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