Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара
Президент отметил, что между Казахстаном и Катаром укрепились конструктивные и содержательные отношения.
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
258Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Государства Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надёжных партнёров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения. Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу – благополучия и процветания.