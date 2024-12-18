Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Государства Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надёжных партнёров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения. Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу – благополучия и процветания.