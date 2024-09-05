Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
80Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" – написал президент на своей странице в соцсети Х.
Спортсменка выиграла финал в пара дзюдо в весе до 48 килограммов (категория J2).
В решающей схватке Акмарал встретилась с Сандрин Мартине (Франция). Казахстанка одержала победу с оценкой "иппон".
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