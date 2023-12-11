Восстановить в кратчайшие сроки подачу тепла и воды в регионах потребовал Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с акимами регионов ситуацию с обеспечением теплом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой.
Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населённых пунктах.
Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.
Руководство правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.
Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.
Отметим, коммунальные аварии произошли в нескольких городах за последнюю неделю. В Степногорске часть жителей осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов.
На Экибастузской теплоэлектроцентрали ночью 10 декабря обнаружили повреждение, из-за чего были понижены параметры подачи тепла в домах горожан.
В Балхаше в ночь с 9 на 10 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети. Проблема устранена за шесть часов.
В нескольких микрорайонах Актау были введены временные ограничения по подаче тепла и горячей воды из-за аварии на магистральном теплопроводе.
В Темиртау подачу тепла в квартиры горожан снизили более 10 часов из-за технологического нарушения, вызванного подтоплением багерной насосной.
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