  • 23 Мая, 00:14
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Сингапур

Вчера, 15:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Вчера, 15:09
Вчера, 15:09
313
Фото: akorda.kz

23-24 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур. Об этом сообщили в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

Программа визита предусматривает ряд встреч gрезидента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.

Самое читаемое

Наверх