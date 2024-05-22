Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Сингапур
Вчера, 15:09
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Вчера, 15:09Вчера, 15:09
313Фото: akorda.kz
23-24 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур. Об этом сообщили в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.
Программа визита предусматривает ряд встреч gрезидента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.
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