Касым-Жомарт Токаев посетил выставку в Национальном музее

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей и осмотрел выставку произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Искусствовед Ольга Батурина ознакомила президента с экспозицией "Живопись степи: символы, краски, образы", объединяющей работы талантливых казахстанских живописцев.

Главе государства также продемонстрировали оригинал картины "Прекрасная принцесса" (La bella principessa), принадлежащей кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи.

Показ знаменитого произведения организован совместно с итальянским издательством Scripta Maneant по случаю 10-летия Национального музея. Картина, созданная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, посольства Итальянской Республики и Итальянского института культуры.

Жители и гости столицы смогут посетить выставку и увидеть полотно "Прекрасная принцесса" до 4 августа текущего года.