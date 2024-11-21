  • 21 Ноября, 04:00
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени Премьер-министра Венгрии

Сегодня, 02:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44
105
Фото: akorda.kz

В здании, где располагается канцелярия Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоялся торжественный прием в честь государственного визита Президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Виктора Орбана за теплое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

Самое читаемое

Наверх