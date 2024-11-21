Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени Премьер-министра Венгрии
Сегодня, 02:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:44Сегодня, 02:44
105Фото: akorda.kz
В здании, где располагается канцелярия Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоялся торжественный прием в честь государственного визита Президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Виктора Орбана за теплое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.
Самое читаемое
- Почему в Казахстане не растут зарплаты и усилилась закредитованность
- Фейки из соцсетей, ИИ и сокращение штата: главные вызовы для СМИ обсудили на Media Құрылтае
- Служебное авто в нерабочее время: статистика нарушений среди костанайских чиновников
- С игроками сборной Казахстана мы на одной волне - Черчесов
- Кого освободят от сдачи декларации о доходах объяснили в КГД