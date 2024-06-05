В рамках знакомства с работой социальных объектов столицы президент Касым-Жомарт Токаев посетил семейный центр SANA Sport, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В учреждении функционируют 29 спортивных, творческих и образовательных кружков, в которых работают 29 тренеров и 25 высококвалифицированных педагогов.

Главе государства была представлена информация о социальных проектах, реализуемых консорциумом Damu Development Group. Также был презентован план реконструкции парка на территории комплекса SANA Sport.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивные залы, творческие кружки и учебные кабинеты.

Президент вручил подарок двукратной чемпионке мира по шахматам Айару Алтынбек, которая проводит здесь мастер-класс, и пожелал ей новых побед. Юная шахматистка недавно написала письмо к Главе государства с просьбой о встрече, и сегодня ее мечта исполнилась.

Дополнительное образование в центре получают более 4000 детей. Благотворительный фонд "Мереке" предоставляет возможность подросткам из малообеспеченных семей посещать кружки.