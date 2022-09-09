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  • Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане
akorda.kz Сегодня, 15:58
107
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане

Глава государства посетил посольство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев также оставил запись в книге соболезнований.

Ранее президент направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

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#Елизавета II
Сегодня, 15:58
107
Журналист

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