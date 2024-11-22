Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Сегодня, 20:44
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Сегодня, 20:44Сегодня, 20:44
88Фото: akorda.kz
Глава государства посетил концерт, посвящённый творчеству лауреата Международной золотой медали имени Франца Кафки, выдающегося представителя казахской духовности и известного поэта Шомишбая Сариева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На сцене в исполнении ведущих артистов Казахстана и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра прозвучали песни поэта, завоевавшие всенародную любовь. В частности, были исполнены произведения "Айналдым сенен, Атамекен-ай", "Сәлем саған, туған ел", "Аяулым", "Домбыра туралы баллада", "Өкінбе сен", "Өмір-өзен", "Сағындым сағым жылдар", "Дос керек", "Сарыарқа".
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