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Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Сегодня, 20:44
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akorda.kz Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: akorda.kz

Глава государства посетил концерт, посвящённый творчеству лауреата Международной золотой медали имени Франца Кафки, выдающегося представителя казахской духовности и известного поэта Шомишбая Сариева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На сцене в исполнении ведущих артистов Казахстана и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра прозвучали песни поэта, завоевавшие всенародную любовь. В частности, были исполнены произведения "Айналдым сенен, Атамекен-ай", "Сәлем саған, туған ел", "Аяулым", "Домбыра туралы баллада", "Өкінбе сен", "Өмір-өзен", "Сағындым сағым жылдар", "Дос керек", "Сарыарқа".

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