Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей
Президент Казахстана оставил запись в книге почётных гостей.
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В рамках официального визита в Амман президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданский музей. Главу государства сопровождали Принц Али бен аль-Хусейн, заместитель председателя Совета попечителей музея Иордании, Принцесса Сумайя бинт Хасан и директор музея Ихаб Амарин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент осмотрел выставочные залы, редкие артефакты и экспонаты, хранящиеся в стенах музея. Касым-Жомарт Токаев также ознакомлен с историей создания крупнейшего музея Иорданского Хашимитского Королевства.
В музее действует уникальная выставка свитков Мертвого моря, на которой представлены фрагменты медного свитка, имеющего большую историческую ценность.
Кроме постоянных экспозиций, Иорданский музей проводит временные выставки, лекции, семинары и культурные мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение национальной истории и культуры.
В завершение президент Казахстана оставил запись в книге почётных гостей.
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